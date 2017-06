Villingen-Schwenningen Von Buchfaltkunst bis zum Märchenklassiker

Villingen-Schwenningen. Zum zehnten Mal wird es im Kurpark in Villingen eine außergewöhnliche Flaniermeile mit einer großen Vielfalt aus Kunst und Handwerk an rund 70 Ständen geben. Organisiert wird der Kunsthandwerkermarkt von der freien Kunsthandwerkervereinigung VS-Mosaik in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS).