Villingen-Schwenningen Von Bastelarbeiten bis zu Likören

Am Sonntag war es wieder soweit: Die örtlichen Vereine, die Pfarrgemeinde, die Schule sowie Privatleute aus Weigheim und umliegenden Gemeinden hatten etwa zwölf Stände in der Festhalle aufgebaut. Hier gab es Gestricktes und Gehäkeltes, Bastelarbeiten aus Holz, Liköre, Marmelade und viele Adventsgestecke zu bestaunen, sodass die Besucher die Qual der Wahl hatten. Die Feuerwehr sorgte für ein Mittagessen, das man außerhalb der Halle genießen konnte, gleichzeitig verkauften die Wehrleute Christbäume. Aber auch in der Halle gab es Kulinarisches sowie Kaffee und Kuchen, die Musiker des Musikvereins Weigheim griffen in die Tasten. Zudem besucht der Nikolaus den Adventsbasar und verteilte Süßigkeiten an die Kinder: "Das ist nicht der Weihnachtsmann, sondern der echte Nikolaus", betonte Ortschaftsrat Schilling.