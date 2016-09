Villingen-Schwenningen Vom Wetterhahn und Dosenbarometer

Flynn weist auf den Wetterhahn, der seit 1715 auf dem Kirchturm stand. Der Wetterhahn ist ordentlich durchlöchert und Flynn erklärt, dass im Jahre 1945 Soldaten auf den Wetterhahn geschossen hätten. Ein Dachziegel mit abschreckender Fratze sollte böse Mächte und vor allem ­Gewitter von dem Haus abwenden. Im nächsten Raum hängt ein Bild an der Wand, auf dem eine Bäuerin vor zwölf vor ihr aufgereihten Zwiebelschalen sitzt. In der Heiligen Nacht habe man die Zwiebelschalen mit ein wenig Salz bestreut, am nächsten Morgen würden die Zwiebelschalen erkennen lassen, welche Monate viel oder wenig Niederschlag bringen werden, weiß Flynn zu erzählen.

Auf anderen Bildern und Dokumenten wird 1816 als das Jahr ohne Sommer beschrieben, denn am 5. April 1815 war ein Vulkan in Indonesien explodiert und die Sonne wurde verdunkelt.

Auch ein präparierter Dachs ist ausgestellt, denn er hat auch etwas zu sagen: "Sonnt sich der Dachs in der Lichtmesswoch, bleibt er vier Wochen noch in seinem Loch".

Merksprüche zum Wetter an Heiligenfesten und viele Wetterregeln kann der Besucher lesen. Und wer genug von den Wetterregeln hat, kann sich in dem Museum anschauen, wie die Menschen früher gelebt haben.

Die Ausstellung kann wieder am Sonntag, 2. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, besichtigt werden. Führungen für Gruppen sind jederzeit nach Anmeldung unter E-Mail mail@freundeskreis-dorf-muehlhausen.de möglich.

Das Bauernmuseum Mühlhausen, das 1700 erbaut wurde und als Zehntscheuer für den Pfarrer diente, wurde 1975 durch eine Bürgerinitiative in ein Bauernmuseum umgewandelt. Das Gebäude am Pfarrer-Mesle-Weg 1 gehört seit 2012 dem Freundeskreis Mühlhausen.