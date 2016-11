Villingen-Schwenningen Vom Weltreisenden zum Weltmeister

VS-Schwenningen. Entspannt sitzt er auf dem Sofa in seiner Wohnung im Rinelen-Stadtteil und schlürft eine Tasse Kaffee. Die Schulbank am Bodenseecampus in Konstanz – Oliver Horne studiert dort Sport- und Eventmanagement – hat er schon wieder gedrückt. Doch ganz im normalen Alltag angekommen ist der neue Weltmeister im Bodybuilding in der Klasse bis 24 Jahre noch nicht.

Denn das, was ihm am vorletzten Wochenende in Dublin widerfahren ist, muss der 23-Jährige erst einmal sacken lassen. Rund 300 Athleten aus 37 Nationen hatte er beim Kampf um den WM-Titel in der World Fitness Federation in acht verschiedenen Wettkampfklassen erlebt – und sich in seiner Altersklasse gegen sieben Landesmeister aus Indien, Australien oder Irland durchgesetzt. "Die Konkurrenz war unheimlich stark, ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffe", erzählt Horne.

Qualifiziert hatte sich der Schwenninger durch die Deutschen Meisterschaften des Deutschen Fitness und Fitnessmodel Verbands, bei denen er im September in der Junioren-Klasse sowie in der Männer-Athletikklasse den Titel geholt hatte.