Villingen-Schwenningen Vom Ticken der Stadt

Den Vortrag "Unsere Familiennamen. Herkunft, Bedeutung und Verbreitung" hält Konrad Kunze am Mittwoch, 28. Juni, ab 19 Uhr im Café im Franziskaner. Auf eine Stadtführung unter dem Motto "Graf Berthold führt durch seine Stadt" geht es am Donnerstag, 29. Juni, mit Franz Kleinbölting. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Berthold-Denkmal im Kaiserring.

Die Erlebnisführung "Remigius Mans genannt Romäus oder: Auch Helden sind nur Menschen" bieten Gunther Schwarz, Klaus Richter und ein Überraschungsgast am Samstag, 1. Juli, an. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Foyer des Museums. Über das Thema "Der spät besiedelte Schwarzwald – Wahrheit oder Legende" spricht Manfred Rösch am Dienstag, 11 Juli, ab 19 Uhr im Café im Franziskaner. "Wie swingt Villingen-Schwenningen?" heißt es beim Erzählcafé am Dienstag, 18. Juli, ab 19 Uhr im Café.

Auf die Stadt- und Museumsführung "Villingen und seine ›Royals‹ – Auf den Spuren der Habsburger" nimmt Ortrud Jörg-Fuchs die Teilnehmer am Samstag, 29. Juli, und Samstag, 19. August, jeweils ab 17 Uhr mit. Treffpunkt ist in Foyer. Ein Erzählcafé widmet sich am Donnerstag, 3. August, ab 15 Uhr im Foyer der Frage "Wie tickt Villingen-Schwenningen?". Zum Abschluss gestalten Bärbel Brüderle und Ute Pernt am Donnerstag, 7. September, ab 14 Uhr das Kinderferienprogramm "Doppelt gemoppelt" im Franziskanermuseum.