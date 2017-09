Villingen-Schwenningen Vom Sittengesetzen und Moral

Die Premiere ist am Samstag, 30. September. Weitere Aufführungen sind am 4., 6., 7., 15., 18., 22., 27. und 29. Oktober im Rollmops-Theater in der Färberstraße 54. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro bei der Bücher-Insel in der Rietstraße 26 in Villingen und im Internet unter www.rollmops-theater.de.