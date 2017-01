Villingen-Schwenningen Vom OB keine Reaktion

Von Ihrer Seite keine Reaktion, Herr Oberbürgermeister! Die Einladung zur Elternbeiratssitzung ging Ende des Jahres an alle, auch an Sie, raus. Auch wenn ich auf Fehler hingewiesen wurde, schafften es die Vertreter der Eltern, Lehrer, Schüler, Fraktionen und Presse am 24. Januar in der Mensa des Schulverbundes zu sein. Aber kein Vertreter des Rathauses war anwesend. Nachdem das Thema auch durch die Presse ging, keine Rückfragen von Ihrer Seite an den Elternbeirat, wie es am Schulverbund aussieht.

Nun kann ich in einer Tageszeitung lesen: "Diese Schule ist nicht besser oder schlechter als die anderen bei uns." – Das hätten Sie Mal am Dienstag in unserer Sitzung sagen sollen! Ich schlage vor – das Rathaus zieht in das Gebäude des Schulverbundes um. Räume mit über 30 Grad Celsius, undichtem Dach, gelbem Wasser aus Leitungen (welches Schüler zum Kochen benötigen), mangelhaften Brandschutz und so weiter. Herr Oberbürgermeister, bei aller Achtung, die ich Ihnen und Ihrer Position entgegenbringe, diese Aussage von Ihnen ist respektlos den Eltern, Schülern und Lehrkräften gegenüber! Die Anwesenden waren sich einig, dass die Schule in katastrophalem Zustand ist. Viele Eltern überlegen, ihre Kinder auf Realschulen in den Umlandgemeinden zu senden. Einfach nur, weil die Stadt in diesem Stadtteil keine geeignete Schule für diesen Bildungszweig anbietet. Das darf nicht das Ziel sein.

Tino Berthold