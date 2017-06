Villingen-Schwenningen Vom Menschen-Kicker-Turnier bis zum Smoothie-Fahrrad

"Gemeinsam unterwegs – was uns verbindet" hieß das Motto, das schon im eröffnenden Gottesdienst von Pfarrer Oliver Uth aus der evangelischen Markusgemeinde Villingen und Pastoralreferent Martin Lienhart (katholische Seelsorgeeinheit Villingen) aufgegriffen wurde.

Mitgestaltet wurde der Gottesdienst von den Kindergartenkindern, die im Vorfeld Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Religionen herausgearbeitet hatten. "Wenn man in die Zukunft unserer Stadt sehen will, muss man ins Wohngebiet Schilterhäusle kommen", lobte Oberbürgermeister Rupert Kubon. Das Fest der Begegnung sei Ausdruck einer lebendigen Gemeinschaft mit all ihren Herausforderungen, "man muss sie nur anpacken".

Wie in jedem Sommer folgte auch diesmal ein reichhaltiges Schau-Programm der unterschiedlichen Gruppen aus dem Kinder- und Familienzentrum. Die Zirkusgruppen "Schiltis" und Confettis" zeigten im Innenhof bei angenehmen Temperaturen ihr vielbeklatschtes Können, die "Brass-Band" der Bickeberg­schule unter der Leitung von Ulrich Merkle unterhielt mit Blasmusik, es gab eine Schmink- und Tattoo-Ecke und man erhielt Einblick in die vielfältigen Förder- und Freizeitangebote des KiFaz. Hüpfburg und Luftballonwettbewerb gehörten ebenso wieder dazu wie Ponyreiten, Bastelecke und Puppentheater.