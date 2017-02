Villingen-Schwenningen Vom Märchenland bis zum Campingplatz

VS-Villingen. Wenn man ein Jubiläum begeht, muss nicht unbedingt ein großes Fest her – der Jungfere Obed ist für alle Teilnehmer Fest genug. Aber natürlich muss man über so ein Jubiläum das eine oder andere Wort verlieren. Genau das taten die Jungfere und erzählten von Gründungszeit und Lokalitäten, von großen Namen und genialen Festen – und stellten am Ende fest: Mit den Alte Jungfere begann in der männerdominierten Villinger Fasnet die Emanzipation. Und die wird bis heute gelebt und geliebt. Wer auf die elegante und bunte Schar im Saal blickte, und in die strahlenden Gesichter schaute merkte gleich – hier wird man Zeuge etwas ganz Besonderen. Nach üppigem, genüsslich verzehrtem Mahl wurden die Jungfere im Saal mit einem Warm Up aufgeweckt – manche Frage gestellt, aber nicht aufgedeckt. "Derf mers wisse – woaß mers – ich kennts jo sagä, aber mich frogt jo konner."

Wer bislang dachte, in der Märchenwelt sei alles im Lot, wurde von Schneewittchen (Uli Merkle), Rapunzel (Usa Sommer) und Rotkäppchen (Ulrike Degen) eines Besseren belehrt. Nichts ist gut im Märchenland. Während sich Rotkäppchen allein im Wald nach einem Mann verzehrt ("Ich dät jo au en ganz kleine nemme"), hat Schneewittchen von ihren sieben Zwergen die Nase voll ("Die wenn mich jo nu zum butze und wäsche") und auch alles andere sei nicht berauschend – was zählt ist nicht Quantität, sondern Qualität. Aber was soll da erst Rapunzel sagen: Seit Jahrhunderten im Turm leben und für jeden Dackel das Haar herunterlassen – ist auch alles andere als befriedigend. Kommen dann noch üble Alpträume hinzu, die einem die Haare zu Berge stehen lassen, landet man als Märchenfigur ganz schnell auf der Psychiater-Couch.

Hormone, Hormone – in der Pubertät führen sie dazu, dass Eltern verzweifeln, dann zweifelt man an sich selbst, dann können sie – obwohl man nichts bei sich behalten kann – zu einem mächtig dicken Bauch führen. Ist das Buzzele erst da, kommen andere Breschte und dann kommen die Wechseljahre. Transpirieren, Hitzewallungen und der dringende Wunsch nach – na was wohl, Hormonen. Deshalb die Erkenntnis von Heike Görlacher und Kiri Lauterbach: "Unterm Jungfere Huet, gohts uns guet!"