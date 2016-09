Villingen-Schwenningen Vom Löwen und dem Bär

VS-Villingen. Zum Spaziergang im Städtle trafen am Donnerstag rund 40 Interessierte zusammen, die mit Henry Greif und Christa Lörcher das Villinger Städtle erkunden wollten. Der Weg führte die Teilnehmer von der Seniorenresidenz am Kaiserring über den Latschariplatz bis hin zur ersten größeren Station der Stadtführung, dem Narro-Brunnen. Das Narro-Häs sollte an diesem Nachmittag Aufschluss über das Thema des Spaziergangs geben. So berichtete Greif über die Bedeutung der auf der Hose abgebildeten Wappentiere Löwe und Bär und deren Wichtigkeit für die Welt des Adels. Aber nicht nur für diese spielten die Wappentiere eine große Rolle, auch für die Gasthäuser, die bis heute die Tiere in ihrem Namen tragen.