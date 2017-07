VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mittwoch, 12. Juli, vom Heidburgpass und von Hofstetten nach Haslach. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Die Langwanderer laufen vom Heidburgpass unter anderem über Flachenberg, Gärenberg, Willy-Kern-Hütte, Hagsbacher Berg und Waldsee nach Haslach, 50 Meter Aufstieg und 350 Meter Abstieg, Stöcke sind empfehlenswert (Dauer etwa zwei Stunden). Die Kurzwanderer gehen von Hofstetten über Sportplatz, Hochwasserdamm und Brühl nach Haslach, wenig Auf- und Abstieg (Dauer etwa eine Stunde), hier findet die Schlusseinkehr im "Grünen Baum" statt. Der Fahrpreis beträgt neun Euro. Anmeldung bis Dienstag, 11. Juli, 12 Uhr, bei Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27. Wanderführer sind Siegfried Held und Werner Possler, Telefon 07721/5 97 88. Gäste sind willkommen.