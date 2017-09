Villingen-Schwenningen Vom Brand nicht betroffen

Ab 1. Oktober hat Nunzia Del Giudice einen neuen Chef. Michael Gronert aus St. Georgen hat die Firma gekauft und ist Pächter der Räume. Für die vielen Stammkunden ändere sich nichts, verspricht der 44-jährige Geschäftsmann. Zeitungen, Zeitschriften, Tabakwaren bekommt man wie gewohnt, und auch Tippscheine für Toto und Lotto werden weiterhin entgegengenommen. Das bisher kleine Sortiment an E-Zigaretten und Liquids werde er indes sukzessive etwas erweitern, kündigt Gronert an. Im Juli hat er in St. Georgen bereits den E-Zigarettenladen "e-head" eröffnet.

Duffner und er kannten sich aus dieser Branche. Derzeit suche er eine weitere Kraft für das ­Tages­geschäft und auch er selbst werde immer wieder hinter dem Verkaufstresen tätig sein.

Am Mitwoch war natürlich der nächtliche Brand im Gebäude nebenan das Hauptgesprächsthema. Man selbst sei zum Glück nicht betroffen, aber man fühle mit den Menschen, die ihre Wohnungen und zum Teil auch ihre Existenz verloren haben.