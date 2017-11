VS-Marbach. Der Einbau der Deckschicht und die damit verbundene Vollsperrung in Marbach muss aufgrund des angekündigten Regens und Schnees am kommenden Wochenende vorgezogen werden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb werden die Kirchdorfer Straße, die Steinwiesenstraße und der Forellenweg bereits heute, Donnerstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 26. November, 19 Uhr voll gesperrt. Eine Durchfahrt durch Marbach von Villingen nach Brigachtal und in Gegenrichtung ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Ebenso kann die Steinwiesenstraße von Rietheim kommend nur bis zum Bahnübergang der Schwarzwaldbahn befahren werden. Der Transitverkehr wird um Marbach großräumig umgeleitet.