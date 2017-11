Villingen-Schwenningen Vollsperrung: Buslinien ebenso betroffen

VS-Marbach. Von der Straßensperrung, die für die letzten Arbeiten am neuen Kreisverkehr Marbach notwendig werden, ist auch die Linie 7284 der SüdbadenBus GmbH betroffen, heißt es in einer Mitteilung. Zur Aufrechterhaltung des Schülerverkehrs werde am Freitag, 24. November, durch die SüdbadenBus GmbH ein Notbetrieb eingerichtet. Die Fahrt am Freitag zur ersten Stunde um 7 Uhr von Überauchen nach Bad Dürrheim und die Rückfahrt zur sechsten Stunde um 13.05 Uhr werden angeboten. Alle anderen Fahrten der Linie 7284 zwischen Wolterdingen/Brigachtal und Bad Dürrheim fallen aus. Die Kirchdorfer Straße, die Steinwiesenstraße und der Forellenweg werden voraussichtlich von Freitag, 24. November, 7 Uhr, bis Sonntag, 26. November, 19 Uhr voll gesperrt.