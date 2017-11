Villingen-Schwenningen. Die vorbereitenden Arbeiten zum Neubau eines Regenwasserkanals in der Richthofenstraße in Villingen wurden am Montag eingeleitet. In den kommenden Tagen werden kleinere Arbeiten vorgenommen, die für die Vorbereitung und Einrichtung der Baustelle notwendig sind, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Vollsperrung der Richthofenstraße und die angekündigte Umleitung werden voraussichtlich ab Donnerstag, 16. November, eingerichtet.