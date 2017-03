Villingen-Schwenningen Vollsortimenter bekommen einen Korb

VS-Villingen. Keine einzige Zustimmung, aber zwölf Gegenstimmen und eine Enthaltung – so deutlich und einstimmig fällt der Gegenwind in Villingen-Schwenningens kommunalpolitischen Gremien selten aus. Doch darin waren sich die Volksvertreter gestern Abend selten einig: Sie wollen keine Konkurrenz an Milan- und Wieselsberg­straße zum Handel in der Innenstadt.

Vorangegangen war der Abstimmung die Vorstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, den der Investor angeregt hatte. Sein Plan: Gegenüber von Aldi, auf dem ehemaligen Autohaus-Ford-Areal sollen sich weitere Geschäfte und Supermärkte mit Vollsortiment ansiedeln. Klar, das Gebiet ist neuerdings sehr reizvoll, denn der Möbelriesen XXXLutz verspricht auch XXXL-Kundschaft für die umliegenden Geschäfte. Doch diese Rechnung hatte der Investor ohne den Technischen Ausschuss der Doppelstadt gemacht. "Wir wollen das so nicht", brachte es beispielsweise Andreas Flöß (Freie Wähler) auf den Punkt. Diese Vollsortimenter hätten bekanntlich alles, auch Innenstadt relevante Waren. Statt den Händlern in der City mit solch einer Genehmigung zu schaden und einen "Speckgürtel um die Stadt herum zu legen, wo dann Kaufkraft aus der Stadt abgezogen wird", wolle man sie mit der Ablehnung des Vorhabens lieber stärken.

Geteilter Meinung sei man insgesamt in der CDU in dieser Sache, räumte Dietmar Wildi ein, doch auch er prangerte den Plan an, dort innenstadtrelevante Waren zu verkaufen – ganz abgesehen davon, dass das für teures Geld in Auftrag gegebene Gutachten zum Einzelhandel in VS auch keinen Wert habe, wenn man sich an dessen Empfehlungen am Ende doch nicht halte.