Villingen-Schwenningen Volle Kirchen in der Heiligen Nacht

Mit viel Eifer spielten schon die Jüngsten aus verschiedenen Perspektiven die Geschichte von der geheimnisvollen Schwangerschaft Mariens, der Herbergssuche, der Geburt des Gottessohnes im armseligen Stall, der Verkündigung an die Hirten und dem Lobgesang der Engel. Zum Beispiel in Rietheim, der kleinsten der katholischen Villinger Gemeindekirchen, blickte Maria als Erzählerin selbst zurück auf all die Geschehnisse: "Ich erzähle euch diese Geschichte, damit ihr Menschen nie vergesst, wie das mit Jesus angefangen hat."

Doch Weihnachten geht weit über das bloße Erinnern an ein lange zurückliegendes Ereignis hinaus. Mit der Menschwerdung Gottes schließe Gott von seiner Seite aus für immer den Graben zwischen sich und den Menschen, zwischen Himmel und Erde, so Vikar Florian Oser. "Als großes Geschenk dieser Nacht bekamen wir dabei die Hoffnung, dass Gott auch in den Dunkelheiten des Lebens alle Wege mitgeht, selbst wenn sich Lebensentwürfe ohne eigenes Zutun plötzlich ändern."

Dekan Wolfgang Rüter-Ebel stellte in der Christvesper gemeinsam mit einigen Jugendlichen den Aufruf des Engels: "Fürchtet euch nicht!" in den Mittelpunkt seiner Predigt. Selbst in Bezug auf den terroristischen Anschlag von Berlin kurz vor Weihnachten gelte: "Habt keine Angst, fürchtet euch nicht! Der Engel ermutigt uns, an wesentlichen Stellen gegen zu halten, uns nicht verrückt machen zu lassen, dran zu bleiben und mutig hinzugehen."

Dekan Josef Fischer verwies am zweiten Weihnachtstag, dem Stephanstag, darauf, dass vom ersten Märtyrer Stephan bis zum heutigen Tag Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt und umgebracht werden. Dies dürfe jedoch nicht zu Hass und Gegengewalt führen. Fischer nutzte die Gelegenheit im Gottesdienst in St. Bruder Klaus auch, um Edith Fabry für ihr außerordentliches Engagement in der Gemeinde und Diözese zu danken und zur kürzlich erfolgten Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande zu gratulieren.

Einen besonderen Stellenwert erhielten in all diesen Gottesdiensten auch die verschiedenen musikalischen Gestaltungen, deren Einzelaufzählung diesen Berichtsumfang sprengen würde. Chöre und Solisten aller Altersstufen sowie Instrumental-Ensembles mit vielfältigen Zusammensetzungen gaben den einzelnen Feiern einen besonders festlichen Rahmen. Im Münster dirigierte Münsterkantor Roman Laub im Hochamt am ersten Feiertag die Missa Brevis in F-Dur von Joseph Haydn mit Orchester, Soli und dem vereinigten Münster- und Fidelischor sowie Projektsängern.

Am zweiten Weihnachtstag erklang unter Leitung des neuen Bezirkskantors Marius Mack im zentralen Kantatengottesdienst der evangelischen Gemeinden in der Johanneskirche die sechste Kantate aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach mit Kantorei und Orchester, um nur die zwei großen Gesamtwerke aus der Fülle herauszunehmen.

Als Weihnachtsgabe unterstützen die evangelischen Christen in Villingen mittels einer Aktion von "Brot für die Welt" Kleinbauern im Norden Indonesiens mit naturnahem Kakao-Anbau. Eine lokale kirchliche Organisation stellt dort Kleinkredite zur Verfügung und berät die Bauern. Die katholischen Gemeinden sammelten für Adveniat, eine Hilfsorganisation, die besonders in Lateinamerika Projekte mit Hilfe zur Selbsthilfe fördert. Die Aktion steht dabei unter dem Leitwort: "Bedrohte Schöpfung – bedrohte Völker. Schützt unser gemeinsames Haus!"