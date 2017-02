Villingen-Schwenningen Volle Kanne der Globalisierung

Obwohl beide im Schwarzwald geboren sind, liegen ihre Wurzeln auf der Iberischen Halbinsel: in Andalusien die von José F.A. Oliver, in Portugal die von Marco Pereira. Wo ist Heimat, wo fühle ich mich geborgen – Fragen, die sich beide stellen, doch in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichen Schwerpunkten beantworten: Sprachakrobat aus Hausach der Eine, Oberwolfacher Liedermacher und Fadosänger der Andere.

Beim genaueren Hinsehen auf die Vita und die künstlerischen und literarischen Formen, die die beiden Männer für den Ausdruck ihrer Themen benutzen, erklärt sich auch der Titel des Abends: während Marco Pereira bei portugiesischem Fado und Bossa Nova alemannische Berührungen zulässt, aber auch seine Gitarre für klassisches deutsches "Liedermachen" einsetzt ("Läbe un Kläbelosse", "Tante Ana"), ziseliert José Oliver seine Gedanken seit Jahren auf der Hintergrundfolie seiner Familiengeschichte, durchformt er seine Sprache(n) Hochdeutsch, Alemannisch und Andalusisches Spanisch bis auf Komma und vor allem jeden Punkt.

"Unterschlupf", "Mein andalusisches Schwarzwalddorf", oder eben "Fremdenzimmer" lauten die Titel seiner Bücher, Gedichte und Essays, zuletzt 21 Gedichte aus Istanbul. Wer bin ich, wo komme ich her und wohin bin ich gekommen, sind Fragen, die sich durch die Texte beider Autoren wie ein roter Faden ziehen. Oliver trifft Pereira: eine Gitarre, zwei Männer, vier Sprachen und viele Geschichten.