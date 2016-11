Villingen-Schwenningen "Vollblutunternehmer" geben Tipps

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der stellvertretende Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg weiß aus eigener Erfahrung, welche Herausforderungen mit dem Aufbau eines Unternehmens verbunden sind. Sobald man aber den ersten Schritt geschafft und die ersten Erfolge erlebt habe, werde man schnell zum "Vollblutunternehmer", sagte der Leiter des Portfolio Managements bei Eberhardt & Cie beim Gründerabend in der "Business Box" in Villingen. In einer Podiumsdiskussion tauschte er zusammen mit Timo Fink und Mario Beiser (Geschäftsführer Zwei14 Digital, Schwenningen), Thomas Teufel (CEO AppbyYou, Balgheim) und Daniel Wegen (Student an der Hochschule Furtwangen und Geschäftsführer von DW EmbeddedS) Erfahrungen und Tipps zur Existenzgründung aus. Schnell wurde deutlich, dass eine Selbstständigkeit nicht zwingend mit großen finanziellen Risiken verbunden sein muss. "Man kann intelligent mit wenig Kapital ein Unternehmen gründen", versicherten Timo Fink und Mario Beiser, "vor allem im digitalen Markt." Die beiden Geschäftsführer der Agentur Zwei 14 Digital aus Schwenningen haben den "klassischen Weg" eines Start-Ups gewählt: Statt sich von Kreditgebern abhängig zu machen, haben sie günstige Cloud-Lösungen statt teurer IT genutzt und bei ihrem Unternehmergehalt Abstriche gemacht. Wichtiger als Geld, so Fink, sei, dass man "Biss" und Durchsetzungsvermögen mitbringe. Wenn man dann erst einmal Referenzen habe, sei es relativ leicht, weitere Kunden zu akquirieren. "Dann kommt es darauf an, dass man abliefert."

Wer ein Produkt im großen Rahmen in den Markt einführen möchte, brauche allerdings starke Finanzpartner oder "Business Angels" (finanzstarke Privatpersonen), berichtete Thomas Teufel, Gründer von AppbyYou aus Balgheim. Es gebe aber viele Fördermöglichkeiten. Seine Erfahrung: "Hat man erst mal ein oder zwei namhafte Investoren, dann will jeder rein". Ein Gründungsdarlehn könne eine gute Alternative sein, ergänzte Stefan Eberhardt. Der Vorteil: "Man muss keine Gesellschaftsanteile abtreten." Daniel Wegen, Student an der Hochschule Furtwangen, investiert als Geschäftsführer von EmbeddedS vor allem Zeit in sein Unternehmen. Ein Engagement, das auch seine Mitstreiter auf dem Podium zu schätzen wissen. So nutzt etwa die Agentur Zwei14 Digital Kontakte zu Hochschulen, um Softwareentwickler zu finden.

Das "Netzwerken" stand auch beim Gründerabend im Vordergrund. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, mit Gleichgesinnten und erfahrenen Unternehmern in den Dialog zu treten. Zudem standen Experten bereit, um Fragen zu beantworten.