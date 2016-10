Villingen-Schwenningen Volksmusik und Bier

Dieser Sondersud gehört schon zur Tradition beim Brauerreifest, und der Wirt mit seinen unerschöpflichen Ideen gab dem Bier dann auch den passenden Namen: Háderovo Pivo. Die besondere Würze und dunkle Farbe des Bieres kommt vom einem speziellen dunklen Tennenmalz, das noch heute von Hand auf der Tenne gedarrt wird. Dazu gab es Blasmusik ganz ohne Verstärker von den Schwarzwaldschlawinern und der "Luft und Blech" sowie der Band "Böhmisches Feuer".

Schon jetzt dürfen sich die Fans auf ein weiteres Bier-Schmankerl freuen, denn in zwei Wochen schenkt er in seinem Wirtshaus sein "Grünhopfen-Bier" aus erntefrischen Hopfen aus dem eigenen Hopfengarten aus. Am 13. November findet ab 14 Uhr eine Bierverkostung mit zwölf verschiedenen Bier­sorten statt.