Villingen-Schwenningen Voice Boys brauchen Verstärkung

Konzert mit Frauenchor

Das neue Projekt beginnt heute, Donnerstagabend, mit dem Untertitel: "Singen der Kontinente" und mündet am 11. November in einem Konzert mit dem Frauenchor "Just for Femmes". Die ersten 3 Proben sind für alle interessierten Sänger kostenlos, so dass sich jeder testen kann, ob er mitmachen möchte und Spaß daran findet. Entweder einfach vorbeikommen, sich über info@saengerkreis-vs.de anmelden oder telefonisch unter 0172/7 40 20 53 Kontakt aufnehmen.

Klar ist, dass der Chor etwas anderes singt als der Sängerkreis. Die Voice Boys werden überwiegend fremdsprachige Lieder im Repertoire haben und als Projektchor arbeiten. Dazu gibt es keine speziellen Anforderungen: Die Interessenten müssen keine Noten lesen können. Man kann gut nach Gehör singen. Die Teilnehmer binden sich nicht längerfristig, nach dem Projekt können sie auch wieder aufhören.

Derzeit sind zehn Männer im Alter von 20 bis 45 Jahren aktiv dabei. Was noch fehlt, sind vor allem Tenöre, aber auch die anderen Tonlagen können noch Verstärkung vertragen.

Jonathan Föll ist Leiter

Mit dem neuen Chor will der Verein eine Alterslücke im Sängerkreis schließen zwischen den Kinder- und Schülerchören, die zum Beispiel in Kooperation mit der Bickebergschule bestehen, und dem älteren Chor des Vereins selbst. Die Leitung der Voice Boys hat Jonathan Föll. Er studiert an der Musikhochschule in Trossingen Geige, Gesang, Chorleitung und Orchesterleitung und leitet derzeit den Männerchor 1887 Villingen.