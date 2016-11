Villingen-Schwenningen Vogelgrippe beschäftigt den Verband derzeit schwer

In Baden-Württemberg habe es nirgends eine freie Halle gegeben, deshalb seien sie froh, dass es in Schwenningen in der Messehalle klappe, so Kammerer.

Im September waren die Meldepapiere verschickt worden, am 20. Oktober lagen alle Anmeldungen vor, ergänzt Weisser. Die Preisrichtervereinigung entsendet 90 Preisrichter, jeder hat 80 Tiere zu bewerten, fährt er fort.

Ab 9. Dezember werde die Halle vorbereitet, sieben Lastwagen würden die Käfige, und was sonst noch benötigt wird, liefern. Am 10. Dezember wird aufgebaut. Am Mittwoch vor der Ausstellung werden die Tiere gebracht, jeder Züchter müsse die Registriernummer vom Landratsamt vorweisen, am Donnerstag bewerten die Preisrichter die Tiere. Am Samstag beginnt die Schau um 8 Uhr, um 10 Uhr ist die feierliche Eröffnung.

110 Puten und Perlhühner, 670 Enten, 170 Gänse, 1396 große Hühner, 2386 Zwerghühner, 2615 Tauben von insgesamt 750 Ausstellern wird es zu sehen geben. Einige Sonderschauen aus Bayern, Hessen, Schweiz und Frankreich würden sich anschließen, so Weisser.

Die Preisrichter werden gut zu tun haben, immerhin haben sie insgesamt 200 Rassen zu bewerten. Bewertet werden die Rassemerkmale, Größe, Gefieder und Sauberkeit. Der Einritt beträgt pro Tag fünf Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

"Jetzt hoffen wir stark, dass sich die Vogelgrippe nicht weiter ausbreitet und wir unsere Ausstellung nicht absagen müssen, betonen Weisser und Kammerer. Die Ausstellung endet am Samstag um 18 Uhr, am Sonntag ist sie von 8 bis 14 Uhr zu sehen.