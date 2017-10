VS-Villingen. Mit dem Vocalconsort Bad Säckingen gastiert am kommenden Sonntag, 22. Oktober, 18 Uhr, einer der führenden Kammerchöre der Region im Villinger Münster. In seinem A Cappella Konzert im Villinger Münster präsentiert der Chor vom Hochrhein Werke aus fünf Jahrhunderten und fünf Ländern. Karten im Vorverkauf gibt es beim Ticket-Service im Franziskaner, Telefon 07721/82 25 25, und im Teeladen am Münsterplatz. Die Abendkasse wird ab 17.30 Uhr geöffnet sein.