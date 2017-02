Im K3 wird es laut und rebellisch. Am Freitag, 10. Februar, stürmt die Band "Vizediktator" das Jugend- und Kulturzentrum in der Kalkofenstraße 3a in Villingen. Dann heißt es ab 20 Uhr: Revolution ist, wenn Revoluzzer auf der Bühne stehen. Die Tickets kosten zehn, mit Ermäßigung sieben Euro. Die drei Berliner sind gerade auf Deutschlandtour und begeistern landauf, landab das Publikum mit "Straßenpop" – ihrer ganz eigenen Mischung aus Post-Punk und Power-Pop, angelehnt an NDW (Neue Deutsche Welle) und New Wave. Im Gepäck haben die Jungs dabei nur Gitarre, Bass und Drums. Und natürlich die einzigartige Stimme von Frontmann Benjamin Heps. Foto: Veranstalter