Villingen-Schwenningen Virtueller Blick hinter die Kulissen

In der Welt des Internets zu Hause sind die städtischen Museen VS via Homepage und Facebook schon länger. Dazwischen stehe ab sofort der Blog "Stadt Hoch Zwei" – eine Plattform, so Museumsleiter Michael Hütt, die Hintergrundinformationen rund um die Museen biete, deren Geschichte aufarbeite und die Grundaufgabe beleuchte.

Doch nicht nur das: "Wie tickt VS?" – Passend zur derzeitigen Ausstellung im Franziskanermuseum soll der Blog zudem die "Stadtgesellschaft" repräsentativ abbilden, mitunter Themen wie Städtebau und Architektur behandeln und durch gezielte Beiträge zu Debatten anregen. "Vielleicht schaffen wir es ja, das Ticken der Stadt nicht nur zu zeigen, sondern als kleines Rädchen auch mitzuverändern", schildert Hütt, der den Blog zusammen mit Ina Sahl und Peter Graßmann von den Städtischen Museen initiiert hat, seine Vision vom Blog.

Apropos Vision: Die Vorstellung einer neuen Museumslandschaft in Schwenningen, die bereits im vergangen Jahr in den kommunalpolitischen Gremien breit diskutiert wurde, sei der Anlass für den Blog gewesen. Denn auch wenn die anvisierte Neukonzeption im Schwenninger Bürkareal – städtische Galerie, Heimatmuseum und Uhrenindustriemuseum sollen dort vereint werden – noch völlig in den Sternen steht: Einen Eindruck davon verschaffen können sich die Nutzer im Blog schon mal. "Er soll demonstrieren, wie wir uns das künftige Arbeiten in den Museen in Villingen und in Schwenningen vorstellen", erklärt Hütt weiter.