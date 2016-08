Villingen-Schwenningen Villinger verfolgen Klosterbau

Vor den Toren der 8300-Einwohner-Stadt entsteht in einem Waldstück die Nachbildung einer frühmittelalterlichen Klosterstadt. Jahrhundertelang lagen die Pläne dafür im Archiv in St. Gallen. Seit 2013 wird nach den ursprünglichen Plänen, die im Kloster Reichenau gezeichnet wurden, an dem Projekt "Campus Galli" gearbeitet. Das Besondere ist, dass so weit wie möglich mit damaligen Baumaterialien und Methoden gearbeitet wird.

Bei einer interessanten Führung erfuhren die Villinger viel über alte Handwerkskunst, wie Schmiede, Schindelmacher, Korbflechter, Seiler und viele andere, teilt der Förderverein mit. Mit viel Idealismus entstehen langsam aber sicher Häuser, Werkstätten und Stallungen.

Die Holzkirche hat mittlerweile einen beachtlichen Baufortschritt erfahren. "Das ist wirklich experimentelle Archäologie", waren die Villinger begeistert. Und weiter: "Man kann gespannt sein, wie es weiter geht bei dieser ­Klosterstadt aus karolingischer Zeit. Es wird sicher mehrere Jahrzehnte gehen, bis die Pläne umgesetzt sind. Darum lohnt es sich immer mal wieder, den Baufortschritt zu beobachten."