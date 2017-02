Villingen-Schwenningen Villinger Starter setzen Zeichen

Rainer Wursthorn wurde Vierter in 1,36 Stunden, Thomas Huber wurde mit vier Sekunden Rückstand Fünfter. Armin Wolf erreichte das Ziel als 31., Richie Arheit wurde 69., Thomas Brandmüller wurde 497. Bei den Frauen belegte ­Silke Rosenfelder Platz 156.

Beim Hauptlauf über 60 Kilometer in klassischer Technik waren die Profiläufer und Hobbyläufer am Start. 2100 Teilnehmer starten bei minusacht Grad und strahlendem Sonnenschein zum zweitgrößten schwedischen Volkslauf. Rainer Wursthorn musste verletzungsbedingt nach zehn Kilometern aufgeben. Thomas Huber war nach zhen Kilometer noch gut im Rennen. Im Ziel reichte es jedoch nur auf den 154 Platz. Armin Wolf belegte Platz 279. Richie Arheit blieb in 3,57 Std noch unter der Vier-Stunden-Marke und belegte den Platz 395. Die Nordlandtour geht jetzt weiter nach Östersund.