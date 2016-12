Villingen-Schwenningen "Villinger Stadtstruktur ist einmalig"

VS-Villingen. Seit 24 Jahren forscht Hettich zur einmaligen Stadtstruktur Villingens und hat dazu mehrere Bücher veröffentlicht. Das jüngst erschienene Buch zur Villinger Sonderstellung, "Die mittelalterliche Idealstadt Villingen", soll laut Hettich seine Forschung zur beispiellosen Villinger Stadtentwicklung abschließen.

"Die mittelalterliche Stadtstruktur Villingens ist eindeutig an diesem Ort so geplant geworden", fasst Hettich seine Grundannahme zusammen und widerspricht damit der gängigen Theorie, Villingen sei eine gewachsene Stadt.

Beweise dafür gebe es laut Hettich zuhauf. Zum einen werde die geplante Struktur deutlich, wenn man Villingen mit 26 anderen Städten vergleiche, die in der St. Galler Urkunde von 817 erwähnt werden. Zum anderen weise die besondere Ästhetik der Stadttürme auf eine "planerische Symbiose zwischen Stadtstruktur und städtischer Ästhetik" hin. Den dritten Beweis für die "Idealstadt Villingen", den Hettich in seinem neusten Buch ausführlich beschreibt, finde sich in der besonderen Geometrie der Stadtstruktur. Hier ließen sich Zahlenbeziehungen finden, die sowohl der kirchlichen, als auch der musikalischen Zahlensymbolik zuzuordnen seien, meint Hettich. "Der mit der Planung Villingens beauftragte Baumeister muss ein absolutes Genie gewesen sein. Eine solche Zahlensymbolik lässt sich sonst nur an griechischen Bauwerken erkennen", beschreibt Hettich die, seiner Meinung nach, auf den Lehren von Pythagoras fußende Stadtgeometrie Villingens. Hettich geht davon aus, dass er mit seinen drei Büchern eine umfassende und grundlegende wissenschaftliche Theorie zu Villingens Sonderstellung geschaffen habe, die "so leicht keiner wiederlegen kann." Damit sei für ihn nun ein langer Prozess abgeschlossen, der ihn viel Zeit und Mühe gekostet habe, meint Hettich. Er hoffe, dass seine Theorie dazu führt, die besondere Stadtstruktur Villingens besser als bisher zu erhalten.