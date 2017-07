Villingen-Schwenningen Villinger schauen sich Colmar an

Das erste Ziel war das renovierte Unterlinden-Museum mit dem weltberühmten Isenheimer Altar. Er wurde zwischen 1512 und 1516 von dem Bildschnitzer Niklaus von ­Hagenau und dem Maler ­Matthias Grünewald im Auftrag des Antoniterordens geschaffen. Die Antoniter pflegten Menschen, die am "Antoniusfeuer", einer Vergiftung mit dem Mutterkorn im Getreide, litten. Durch diese Tätigkeit konnten sie im Laufe der Jahre einen beträchtlichen Reichtum anhäufen und zahlreiche Kunstwerke in Auftrag geben. Am Nachmittag nahmen die Teilnehmer an einer Führung durch die Altstadt von Colmar und den Stadtteil Klein-Venedig teil. Das Abendessen im Gasthof Himmelreich im Höllental bot die Gelegenheit, sich über die Erlebnisse des Tages auszutauschen.