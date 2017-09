Villingen-Schwenningen Villinger geben imposantes Bild ab

In dem weitläufigen Park, der sich insgesamt über 17 Hektar erstreckte, breitete sich vor der wunderschönen Kulisse des Château de Bois Préau eine Zeltstadt aus sowie ein großes Gelände für Aufführungen der verschiedenen militärischen Gruppen. Am Samstagmorgen stand bereits der erste Termin an. Es gab einen kurzen Umzug vom Parc du Bois Préau zur Ancienne Mairie, dem alten Rathaus von Rueil, wo die Villinger die Formation Napoléon und weitere Ehrengäste abholte und unter musikalischer Begleitung standesgemäß zurück zum Festgelände geleitete. Danach konnten sich die Musiker und Bürgerwehrler in der schönen Stadt umschauen, bis es abends zum Hauptakt des Wochenendes ging, dem Großen Zapfenstreich vor dem alten Rathaus in der Innenstadt von Rueil de Malmaison.