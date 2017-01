Villingen-Schwenningen Villinger Fasnet in fernsehreifer Revue

Wenn es schon keinen "Einlauf" gab, dann aber einen von Heinz Klingele organisierten, Chaos fernen Auszug in die Pause, um mit der "Polonaise Blankenese" den zweiten Teil fortzusetzen. Dem "Vater der Narrenmärsche", Johann Wenzel Kalliwoda, wurde gehuldigt. ­Henry forderte "alle Röllele raus", Hansel und Gretel aus Donaueschingen traten auf, und nach "Hans bliib do" wehte plötzlich Berliner Luft in die Narrenhalle.

Höhepunkte wurden die Stüble-Fasnet mit Schnitzelbank, "hät denn kon kon Kamm" und den mitreißenden "Brüdern Dörr". Tänzerisch-sportlich wurde mit hübschen Tänzerinnen gerockt, an die 80er erinnert und die "Hände zum Himmel" gestreckt. Von "Fürstenfeld" wurde "my way" beschritten mit "Ich bin uffm Homweg", wobei der Kater Wache hielt.

Doch damit war nicht Schluss: Die Stadt­harmonisten spielten im Foyer noch zur Unterhaltung auf. Der hitzig dirigierende Mario Mosbacher, seine Musikanten, Benno Kilzers Jugendkapelle und Peter Schmids Spielmannszug konnten auf ein gelungenes Programm stolz sein.