Villingen-Schwenningen Villinger Bücherei unter Zugzwang

Demnach wird die Bücherei nicht mehr nur eine Ausleihstation für Bücher und andere Medien, sondern zum ­"ganzheitlichen Ort" für Kommunikation. Ein Lesecafé und vieles mehr stehen im Fokus für die Schwenninger Bücherei.

Villingen ist also ist unter Zugzwang und muss sich etwas einfallen lassen, um die in die Jahre gekommene Bücherei zukunftsfähig zu machen. 30 000 Euro Planungsrate stehen für 2017 im städtischen Etat. Fließen soll das Geld in eine Neukonzeption der Bibliothek am Münsterplatz.

Bei einer Befragung der Leser war bemängelt worden, dass die Räumlichkeiten der Stadtbücherei in beiden Bezirken in die Jahre gekommen seien. Die Büchereileitung versprach nach der Befragung, man werde in Villingen "sofern uns die Mittel im Rahmen des städtischen Budgets zur Verfügung gestellt werden, auch etwas unternehmen". Jährlich wendet die Stadt rund zwei Millionen Euro für den Betrieb und Unterhalt der Bücherei auf. Was die Innovationsfreude anbelangt, so stuften 25 Prozent der Benutzer die Fortschrittlichkeit als weniger gut ein – vielleicht ließen sie sich ja von neu konzeptionierten Stadtbüchereien in beiden Stadtbezirken überzeugen.