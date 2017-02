Villingen-Schwenningen "Villingen-Rottweil sollte elektrifiziert werden"

Um den Schienenverkehr in der Region ökonomisch und ökologisch zukunftsfähig zu gestalten, muss nach Meinung des VCD zweigleisig gefahren werden. Zum einen müsse bald mit der Planung der Streckenelektrifizierung Villingen – Rottweil begonnen werden, so wie dies der Kreis auch in seinem Nahverkehrsplan als Ziel formuliert habe. Zum anderen müsste man bei der nächsten Generation der Ringzug-Triebwagen auf neuartige Zweisystem-Fahrzeuge ("Hybrid-Triebwagen") setzen.

"Gerade die Elektrifizierung des Abschnitts Villingen- Rottweil hätte noch einen weiteren großen Vorteil", meint Ekkehard Hausen. "Dann wäre endlich wieder eine durchgehende umsteigefreie Direkt-Verbindung zwischen Freiburg und Stuttgart möglich." Denn ab Dezember 2019 fahren die Züge von Freiburg bis Villingen durch.

Doch um dann ohne Umsteigen weiter über Rottweil nach Stuttgart fahren zu können, fehlt die Elektrifizierung dieses nur 27 Kilometer langen Abschnitts.

Mit "relativ wenig Aufwand" könnte diese Lücke geschlossen werden, meint der VCD appelliert daher gemeinsam mit dem Landesnaturschutzverband an die Politiker, für die Elektromobilität auf der Schiene bereits in diesem Jahr konkrete Planungen anzustoßen.