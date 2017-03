Villingen-Schwenningen Villingen bietet Spiel, Spaß, Spannung

Der nächste verkaufsoffene Sonntag in Villingen rückt näher. In einer ­Woche, am 26. März, lädt die Sparte Handel und Gewerbe Villingen des Gewerbeverbandes Oberzentrum (GVO) zur Kinderolympiade ein.

VS-Villingen. Viele Geschäfte inner- und außerhalb der Stadtmauern öffnen sich zum entspannten Bummeln und Shoppen.

Schon ab 12 Uhr können an diesem Tag Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren an den Start der beliebten Kinderolympiade gehen, um die zwölf Stationen zu durchlaufen. Dabei geht es nicht nur um sportliche Kraft und Ausdauer, sondern vor allem um Geschicklichkeit und auch um Wissen.