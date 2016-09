Villingen-Schwenningen Vier Verletzte bei Kellerbrand

Bewohnern scheiterten.

Gegen 23.30 Uhr setzen Bewohner des Hauses den Notruf ab, versuchten dann,

den Brand selber zu löschen. Dies schlug jedoch fehl – zwar konnte ein Hund

noch gerettet werden, das Feuer griff aber schnell auf den kompletten Keller

über.

Als die Feuerwehr wenig später am Einsatzort eintraf, schlugen die Flammen

meterhoch aus den Fenstern. Nachdem die Wasserversorgung aufgebaut war und man sich vergewissert hatte, dass keine Personen mehr in Gefahr waren, wurde mit dem Löschangriff begonnen. Ein Innenangriff war anfangs jedoch kaum möglich – zu stark die Hitze und zu groß die Gefahr für die Feuerwehr. Nur langsam konnten sie sich vom Eingang her in die Wohnung vorarbeiten, um den Brand zu löschen.

Gleichzeitig begannen weitere Trupps unter Atemschutz von außen mit

Löschversuchen. Denn die Flammen züngelten sich weiterhin vom Keller bis in

das erste Obergeschoss. Hinderlich war zudem die starke Rauchentwicklung.

Der giftige Qualm durchzog das gesamte Gebäude, in dem insgesamt fünf

Wohnungen untergebracht sind. Mithilfe eines massiven Löschangriff brachte

man das Feuer schließlich unter Kontrolle, dieses hatte jedoch einen

heftigen Schaden angerichtet. Der Keller brannte komplett aus und auch die

Wohnungen darüber sind vorerst nicht mehr bewohnbar.

Doch nicht nur das: Die beiden Bewohner hatten bei ihrem Löschversuch

giftige Gase eingeatmet und wurden verletzt, einer davon offenbar sogar

schwer. Er musste von einem Notarzt versorgt werden. Eine weitere Bewohnerin

wurde ebenfalls zur Untersuchung in das Klinikum gebracht. Darüber hinaus

verletzte sich auch ein Feuerwehrmann beim ersten Löschangriff. Weitere

Bewohner mussten vom Rettungsdienst betreut werden. Sie mussten mit

anschauen, wie die Feuerwehr in der ausgebrannten Wohnung weitere Glutnester ablöschte und den Keller leerräumte, um die Gefahr des Aufflammens zu verhindern. Warum der Brand ausbrach ist hingegen noch völlig unklar.

Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren neben mehreren Rettungswagen und dem Notarzt rund 60 Einsatzkräfte der

Freiwilligen Feuerwehr Villingen-Schwenningen mit den Abteilungen Rietheim,

Pfaffenweiler, Villingen und Marbach sowie die Polizei mit mehreren

Streifen.