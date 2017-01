Villingen-Schwenningen Vier Neue schlüpfen ins Häs

Dabei legten sie mit Ehrfurcht die Hände auf die Schemmen. Nicht immer kommt dieser Taufschwur den Täuflingen leicht über die Lippen und so kommt es schon einmal vor, dass ein Wort falsch aufgesagt wurde. Zum Ende der Taufe musste jeder Täufling seinen Namen korrekt aufsagen und anschließend etwas von dem Ziegelwasser aus einem speziellen Ziegel-Buben-Kelch trinken. Wer seinen Narrennamen nicht auf Anhieb hinbekam, musste es natürlich solange weiterversuchen bis es klappte.

Die Täuflinge bekamen von ihren Taufpaten ihre neue Schemme auf den Kopf gesetzt und sichtlich erleichtert verließen sie die Bühne. Somit gehören Emilia und Anna Sprem, Mia Mroczinski und Melvin Spudic nun zum Kreis der Aktiven. Mit der Taufe zählt der Narrenverein nun rund 100 aktive Ziegel-Buben und Ziegler.

Auch der Narrenfahrplan ist wieder prall gefüllt mit einigen Umzügen und vereinsinternen Veranstaltungen. Neben der Schwenninger Fasnet nimmt der Verein bei Umzügen in Unterkirnach, Königsfeld und Bad Dürrheim teil. Außerdem beteiligt sich der Narrenverein am großen Zähringer Narrentreffen in Villingen. Hier werden die Baumsteller einen Narrenbaum stellen, und die Aktiven des Vereins sind sowohl am Samstag als auch am Sonntag bei den Umzügen dabei. Auch ein Bewirtungsstand wird von den Ziegel-Buben betrieben.