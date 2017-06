Villingen-Schwenningen Vier neue Klassenräume entstehen

VS-Villingen. 1,7 Millionen Euro will die Stadt in die Hand nehmen, um bis zum Sommer nächsten Jahres eine Erweiterung der Südstadtschule zu bauen – vorausgesetzt, der Technische Ausschuss bestätigt die Entwurfsplanung und der Gemeinderat fasst den Projektbeschluss.

Nach Angaben der Stadt hätte man zunächst einen direkten Anbau an den Flur des Schulgebäudes favorisiert – das sei aufgrund der Topografie aber nicht möglich gewesen. Deshalb habe sich das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau dazu entschieden, einen Neubau auf der Südseite des Gebäudes – also an der Vom-Stein-Straße entlang – zu realisieren. Einziges Manko: Der dortige Kunstrasen-Bolzplatz muss verlegt werden.

Die Planungen sehen vor, dass der Erweiterungsbau Platz für vier Klassenräume und mehrere Nebenräume bietet. Sollte der Raumbedarf weiter steigen, könne das Gebäude um ein Geschoss aufgestockt werden – die Stadt habe den Bau statisch und gebäudetechnisch entsprechend ausgelegt. Der Zugang soll über zwei Eingänge zum Schulhof hin erfolgen. In diesem Zuge werde zudem eine neue Überdachung gebaut, um trocken vom Haupt- in das Erweiterungsgebäude zu gelangen.