Villingen-Schwenningen Vier Großveranstaltungen in Helios-Arena

Der Terminkalender der KEB ist zwar in den kommenden Monaten prall gefüllt, neben den Eishockey-Partien der Wild Wings sieht es aber erst einmal mau aus. "Allein im Dezember haben wir sieben Heimspiele", sagt KEB-Geschäftsführer Klaus Hässler. "Es passt keine Maus mehr dazwischen." Hinzu kämen die DNL-Partien der Wild Wings Future.

Hatte das Multifunktionskonzept in den Wintermonaten der vergangenen beiden Jahre Sido, Sascha Grammel oder Martin Rütter in die Helios-Arena gelockt, startet die KEB jetzt "den Versuch, mal etwas ganz anderes zu machen", so Hässler.

Zunächst in gewohnter Veranstaltungsmanier wird Comedian Tedros Teclebrhan mit seiner "Teddy Show" am 29. April bereits zum zweiten Mal am Bauchenberg gastieren. Eine "große Geschichte" verspricht sich Hässler einen Tag später mit dem "Tanz in den Mai", der vor allem die Jugend ansprechen soll.