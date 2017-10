Villingen-Schwenningen Vielseitige Lieder über den Alltagswahnsinn

Der Wahlhamburger LuJoTro schlägt die Brücke zwischen klassischem und modernem Liedermachertum. Kompositorisch ist er ganz nah an Reinhard Mey, textlich auf dem Niveau der Monsters of Liedermaching in ihren besten Momenten. Dazu eine Bluesharp, die bisweilen so klingt wie die des jungen Bob Dylan. Die deutschen Texte des ehemaligen Domspatzen mit bayerischem Migrationshintergrund handeln von ungelegenen Musenküssen, Ziegen, Streitgesprächen mit einer Warze, dem Mond, einem glückbringenden Kellereinbruch, dem Hamburger Hauptbahnhof oder einer enttäuschenden Kinderschokoladenüberraschungseifigur, kurz: vom Wahnsinn des ganz normalen Alltags.

Wenn Ludwig Johann Trommsdorff heute in Hamburg als Gymnasiallehrer für Latein, Sport, Englisch und Chorleitung seine Brötchen verdient, dann ist das nur das vorläufige Ende einer interessanten Lebensreise, die ihn von Süden nach Norden mit einem Abstecher an den Schwarzwaldrand in die Hansestadt geführt hat. Auf diesem Weg, sozusagen seinen musikalischen Wanderjahren, hat er so einiges mit- und aufgenommen, was man einem Liedermacher, der ja nach landläufiger Meinung halt mit seinem Instrument auf der Bühne steht und eigene Lieder singt, nicht sofort ansieht oder hört: Klavier- und Oboenunterricht am Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen, Lehramtsstudium in Innsbruck und Freiburg – wo er Saxofon-, Bluesharp- und Gitarrenunterricht genoss –, Bariton in einer a-capella-Formation, Chorleiter in Mittenwald, Bandgründer (mit Bruder Max und Schwester Lena), und schließlich 2009 erster Solo-Auftritt als Liedermacher.

Es folgen zwei CDs, zahlreiche Auftritte nicht nur im Norden, sondern auch bei den Horber Ritterspielen, bei Festivals in Ludwigsburg, Lörrach und Emmendingen oder im K9 in Konstanz. Nun also geht es in Härings Kulturcafé weiter. Die Gäste dürfen gespannt sein auf einen musikalisch fundierten und textlich vielseitigen Abend.