Villingen-Schwenningen Vielfalt auch auf freiwilliger Basis

Der Schulleiter Rainer Beha stellte in stündlicher Information die pädagogische Arbeit an seiner Schule vor, an der es nach dem neuen Bildungsplan künftig zwei Schulabschlüsse zu erreichen gibt: die Mittlere Reife nach Klasse 10 wie bisher, dazu nun aber auch den Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Die jetzigen Sechstklässler werden die Ersten sein, die sich am Ende des laufenden Schuljahres für einen der beiden Bildungsabschlüsse entscheiden können und ab Klasse 7 differenziert unterrichtet werden.

Nicht nur bei den Abschlüssen kann die Karl-Brachat-Realschule eine Vielfalt an Bildung anbieten. Neben den Pflichtfächern und der Profilwahl ab Klasse 7 zwischen Alltag-Ernährung-Soziales (AES, früher MUM), Technik und Französisch wartet die Realschule mit einer Vielzahl an freiwilligen Arbeitsgemeinschaften auf setzt Förderschwerpunkte mit Rechtschreib-Kursen und "Lions Quest", einem Jugendprogramm zum Erwachsenwerden. Schulpartnerschaften, die Teilnahme an Sportwettkämpfen, die Schülerzeitung "Klingelzeichen", Besuche von Ausstellungen und Theateraufführungen sowie themenorientierte Projekte in der Klassenstufe 8 runden das ganzheitliche Bildungsprogramm ab, das Schüler unter anderem fit machen kann für eine weitere Schulkarriere.

Nirgendwo sei die Zahl der Schüler, die nach der vierten Klasse gleich auf ein Gymnasium gehen, so hoch wie in Baden-Württemberg, weiß Beha. "Wir stellen in den Klassen 7, 8 und 9 zurzeit aber einen erhöhten Zugang von Schülern aus dem Gymnasium fest".