VS-Villingen. Zeitlose Klassiker der Musicalgeschichte und Hits aus den aktuellen Erfolgsproduktionen vereinen sich in "Die Nacht der Musicals" in der Neuen Tonhalle in Villingen zu einem untrennbaren Ganzen. In einer über zweistündigen Show entführen gefeierte Stars der Originalproduktionen den Zuschauer am 25. Januar, 20 Uhr, auf eine Reise erster Klasse durch die bunte und vielfältige Welt der Musicals.