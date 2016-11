Villingen-Schwenningen Vielen Familien ist Weihnachten zu teuer

Über den Prokids-Treff in Schwenningen, den Caritasverband und das Diakonische Werk wurden in diesem Jahr 340 Kinder – 20 mehr als im vergangenen Jahr – ausgesucht, die ihre Wünsche äußern durften. Trotz allgemeinen Wohlstandes gebe es einfach immer mehr Familien, die sich an Weihnachten keine Geschenke leisten können, sagt Spitz. 50 Kinderwünsche kann man ab sofort im Schwarzwald-Baar-Center erfüllen helfen. Jeder Wunsch hat einen Wert von rund 20 Euro.

Wer selbst nicht einkaufen gehen, aber einen Wunsch erfüllen möchte, kann das Geld auch direkt abgeben und "dann kaufen wir selbst ein", sagt Centermanager Michael Bruns im Namen der Werbegemeinschaft des Schwarzwald-Baar-Centers.

Weitere "Wunschbäume" der ProKids-Stiftung stehen in den Kundenhallen der beiden Volksbank-Hauptstellen Donau-Neckar in der Bärenstraße (Schwenningen) und Schwarzwald-Baar-Hegau am Riettor (Villingen), bei der Firma SBS Burger in Schonach, bei der Baugenossenschaft Villingen in der Langstraße, bei l’tur und dem Drogeriemarkt Müller, ebenfalls in Villingen.