Villingen-Schwenningen Viele Unfälle auf Eis

Der Grund war der Unfall eines Kleintransporter, der auf eisglatter Straße eine Böschung hinuntergerutscht war. Der Fahrer verletzte sich am Bein. Der Unfall ereignete sich gegen 10.35 Uhr. Ein Bergungsversuch scheiterte wegen der Größe des Autos. Währenddessen war die Straße bis 11.53 Uhr gesperrt. Um 13 Uhr wurde die Straße erneut gesperrt. Das gefürchtete Blitzeis hat am Sonntagmorgen bei einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Titisee-Neustadt ein Todesopfer gefordert: Eine 34-jährige Frau kam bei der Karambolage mehrerer Fahrzeuge ums Leben. Elf Personen wurden verletzt. Acht Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Beteiligt war auch ein Rettungswagen.Es war gegen 9.30 Uhr auf der B31, als bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt und Nieselregen Blitzeis die Fahrbahn überzog. In Höhe Titisee-Neustadt, auf der Saiger Talbrücke, war eine 34-jährige Frau mit ihrem französischen Kleinwagen in Fahrtrichtung Donaueschingen unterwegs. Auf der glatten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle, der Wagen geriet ins Schleudern. In diesem Moment kam ihr auf der Gegenspur ein Kleinbus entgegen. Dessen Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, der Bus traf den Kleinwagen an der Seite.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen auf die Seite geworfen und völlig zerstört. Die Frau wurde nach Polizeiangaben durch den Aufprall getötet und in ihrem Wagen eingeklemmt. Ein dem Kleinwagen folgender Wagen konnte zwar noch rechtzeitig halten, der ihm folgende Renault-Bus jedoch nicht mehr, er rammte das Auto. Ein dem Renault-Bus folgender Sprinter konnte auch nicht mehr bremsen und krachte auf den Renault-Bus, dieser Kleinbus wurde zur Seite gedreht. Zum Schluss schlitterte ein Opel Corsa in die Unfallstelle und wurde zwischen Leitplanke und den Renault-Bus gequetscht.Ein Rettungswagen, der zum Unfall eilte, rutsche in den Sprinter. Nach Erkenntnissen der Polizei sind zehn Personen leicht verletzt, eine Person schwer. "Die Unfallursache ist nach Ermittlungsstand Blitzeis", sagte ein Polizeisprecher.