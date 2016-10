Villingen-Schwenningen Viele Überraschungen aus 25 Jahren

"Zwei Hühner auf dem Weg nach Nirgendwo, nicht ganz frei nach Reinhard Mey", kredenzte Jörg Kluge mit Gitarre. Und wieder Henry Greif mit seinem Kasperletheater. Er brauchte Vorhang- und Bühnenhalter, da musste auch der OB helfend ran. "Ich geh jetzt zu meiner Griesmutter". "Großmutter", röhrte das Publikum und der Kasperle-Chef rügte: "Was schreit Ihr denn so?" Britta Dumke setzte sich die Fuselflasche an den Hals. Also das wird nix mit dem Text üben, sah sie ein, "ist ja auch egal", verschwand sie schlurfend. "Noch Fragen?" Die Zuschauer hatten keine, waren einfach nur begeistert über den Querschnitt aus 25 Jahren Theater am Turm.

Es spielten: Britta Dumke, Verena Müller-Möck, Ulrike Riesterer, Reinhard Gaskowski, Jörg Kluge, Ingrid Kewes (Klavier) und Tobias Hess.

Das Theater am Turm wird mit dieser Saison 25 Jahre alt – eine große Leistung. Seit dem letzten Jubiläum im Jahr 2011 hat das Theater sich weiterentwickelt und verändert. Dennoch blieb das Theater am Turm stets ein fester Bestandteil der Villinger und der regionalen Kulturszene. Der Spielplan wurde in dieser Saison um ein Jugendstück erweitert, welches fester Bestandteil zukünftiger Spielpläne bleiben wird, denn den Verantwortlichen des Theaters ist es wichtig, Kinder und Jugendliche zu motivieren, ins Theater zu kommen. Jungregisseure wie Gabriel Straub, Evelina Valla oder Matthias Breithaupt stellen eine große Stütze dar.

Tobias Hess wird in dieser Saison sein Debüt als Regisseur geben und inszeniert das Kinderstück. In Ergänzung zu den gewohnten Eigenproduktionen wurden auch in diesem Jahr viele Gastspiele in das Programm aufgenommen, um den Theaterfreunden noch mehr Abwechslung bieten zu können und jeder einen Anlass findet, in das Theater zu kommen und das Jubiläum zu feiern.

Wie alles begann: Mit dem Hintergedanken, das "kulturelle Sommerloch" in Villingen zu stopfen, ergriffen 1987 der Kulturamtsleiter Walter Eichner und der Theaterfreund Eberhard Zimmermann die Initiative zur Gründung des Sommertheaters Villingen. Nach vielen Freilichtstücken wurde 1991 das Theater am Turm gegründet, und hat sich am Fuße des Kaiserturms längst als feste Größe im örtlichen Veranstaltungskalender etabliert und zwar nicht nur als Sommertheater unter freiem Himmel. Die breite Palette bietet klassische Komödien und Dramen bis zu Puppen und Tanztheater. Highlights waren unter anderem 1997 die Aufführung "Biedermann und die Brandstifter", 2003 "Der Regenmacher" oder 2011 "Vor Gericht".

Im Jubiläumsjahr wird unter anderem am 28. 29. und 30. und 31. Dezember die Heinz-Erhardt-Revue aufgeführt. Weitere Aufführungen sind im Januar 2017 das Kinderstück "Nur ein Tag", im März 2017 "Die Wunderübung" und unter Junges Theater am Turm "Flieg ins Licht".

Die Verantwortlichen: Britta Martin (Theaterleitung), Liliana Valla (künstlerische Leitung), Hermann Schreiber (technische Leitung), Silvia Besana (Gastspielorganisation), Hermann Engel (Bühnenbau), Katharina Werwein (stellvertretende Vorsitzende).