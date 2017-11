Villingen-Schwenningen Viele Rietheimer Bürger behalten Grundstücke für ihre Erben

"Wenn wir jetzt ein Baugebiet eröffnen, haben wir damit in ein paar Jahren dieselbe Problematik wie zurzeit", zeigte Maier auf. "Wir wollen nicht wild in die Landschaft bauen und immer mehr Infrastruktur schaffen", räumte Bührer ein. Auf keinen Fall aber wolle er, dass die Studie in einer Schublade verschwinde. Das Ergebnis der Studie werde im Januar im ­Gemeinderat vorgestellt und diskutiert, danach stehe diese auf der städtischen Homepage.

Derweil bat die Ortsvorsteherin darum, dass sich Verkäufer doch zunächst an sie wenden sollten. Sie wisse immer junge um Familien aus dem Ort, die dringenden Bedarf hätten. Eine gesetzliche Möglichkeit bestünde zudem darin, dass man sich seitens der Stadt ein Vorkaufsrecht eintrage.

Fragen aus dem Publikum beantworteten die Vertreter der Stadt und Maier, wenn auch nicht immer zufriedenstellend. "Was passiert, wenn die Eigentümer nicht aktiv mitarbeiten", lautete eine der Fragen, die schwierig zu beantworten waren.