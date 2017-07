Villingen-Schwenningen Viele Neugierige kommen zum Sommerfest

Bei vier von ihnen handelt es sich um Gästeplätze, die all jenen vorbehalten sind, die sich für einen Kurz- oder Urlaubsaufenthalt im Gürgele entschlossen. Vorsitzender Rolf Ziegler spricht von einer so nicht erwarteten Resonanz auf das Campingangebot. "Doch es ist erkennbar, dass sich die Menschen auf dem umzäunten und abgesicherten Raum des FKK-Geländes wohl fühlen. Menschen fahren vermehrt im Frühjahr oder Herbst in den Urlaub, die inzwischen warmen Sommer in unseren Breitengraden verbringen sie in der Region", nennt Ziegler einen Grund für das steigende Interesse. "Zehn neue junge Mitglieder zählt der Verein und ein Ende ist nicht abzusehen", erkennt Ziegler einen Wandel im Urlaubsverhalten.

Der Süden sei nicht mehr die alleinige attraktive Region und im Gürgele könnten es sich die Gäste wahrlich gut gehen lassen. "Es gibt eine Sauna, zwei Küchen, Garderoben, separate Duschen und eine grandiose Liegefläche." In einem optisch ansprechenden Swimmingpool mit glasklarem Wasser besteht die Möglichkeit zu baden. Wer immer noch nicht genug von den Attraktionen hat, der durchschreitet den Gang der Sauna und versorgt sich am Kiosk des angrenzenden Sonnenbädles mit Snacks und Getränken. Aktuell laufe es top und dank der Kooperation mit der Abteilung "Sonnenbädle" werde das Gesamtgelände für alle zu einem Freizeiterlebnis.