Villingen-Schwenningen Viele Lösungenund ein Schildbürgerstreich

Villingen-Schwenningen. Ein Umleitungsschild auf der Obereschacherstraße wies bis gestern noch Autos und Lastwagen den Weg auf die Zufahrt zur B 33 – doch diese ist bekanntlich gesperrt! Oben angekommen, werden die Verkehrsteilnehmer also flugs wieder von der B 33 vertrieben. Ist diese Tatsache bei den Autofahrern aus der Region zwischenzeitlich hinlänglich bekannt, dürften sich Auswärtige aber angesichts dieser wirren Umleitungsführung in Schilda anstatt in Villingen-Schwenningen wähnen.

An anderer Stelle hingegen haben die Behörden zwischenzeitlich ordentlich nachgebessert. Als die B 33 zum Mittwoch vergangener Woche gesperrt und die Umleitungsstrecke eingerichtet worden war, herrschte stellenweise zunächst einmal der Ausnahmezustand. Vor allem Obereschach, durch das die offizielle Umleitung führt, wurde plötzlich von einer Blechlawine überrollt. Aber auch in Mönchweiler reagierte man entsetzt auf die plötzlich spürbar gestiegene Frequenz: "Das ist Wahnsinn", sagte eine Anwohnerin der örtlichen Hauptstraße dem Schwarzwälder Boten.

Dass die Sperrung der Hauptverkehrsader um Villingen-Schwenningen, die den Status einer Art Autobahnersatz ins Kinzigtal hat, nicht ohne Probleme vonstatten geht, lag für die Zuständigen beim Regierungspräsidium in Freiburg auf der Hand. Angesichts der immensen Frequenz dort und der Bedeutung der B 33 als wichtige Verbindung in Richtung Offenburg hielt sich das Chaos sogar in Grenzen – für Anlieger der Umleitungsstrecke hingegen ist die Belastung enorm.