Villingen-Schwenningen Viele Kinder stehen auf der Bühne

Die Katholiken in Weilersbach begannen mit dem Festgottesdienst in der St. Hilarius Kirche den Ehrentag des Kirchenpatrons. Hilarius war der erste Bischof von Poitiers, seine kirchliche Bedeutung beruht auf seiner wesentliche Rolle in der Vermittlung von östlicher Theologie in die lateinische Welt, und auch umgekehrt. Er ist einer der ganz wenigen lateinischen Kirchenväter, die auch in der Orthodoxen Kirche bis heute sehr geschätzt werden.

Natürlich verfehlte auch das bekannt gute Essen seine Wirkung nicht. Das Küchenteam hatte ebenso wie die Bedienungen alle Hände voll zu tun, um den Nachschub an ­leckeren Speisen sicherzustellen. Die Mitglieder der Frauengemeinschaft hatten wieder viele gute Ideen während der Bastelnachmittage umgesetzt, so dass eine reichhaltige Auswahl zur Verfügung stand. Neben den Gestecken waren es vor allem die selbstgemachten Konfitüren und Liköre, die reißenden Absatz fanden.

Während der Vorführungen der Kinder und Jugendlichen waren Eltern, Geschwister und Großeltern stolz und froh, und mit zahlreichen Handies wurden die Vorführungen aufgenommen, um später nochmals gemeinsam genießen zu können. Den Erlös des Basars werden die Frauen spenden.