Villingen-Schwenningen Viele Ideen für legendäres MPS-Studio

Die Musiker um John ­Zainer, der eine besondere Beziehung in den Schwarzwald hat, weil seine Frau aus Königsfeld stammt, waren zudem beeindruckt von der Atmosphäre im denkmalgeschützten MPS-Studio, wo während der zurückliegenden 50 Jahre so mancher namhafter Musiker aufgenommen wurde.

Regionaler Kulturfaktor

Auf die Bedeutung des legendären Studios als regionaler Kulturfaktor verwiesen Friedhelm Schulz und Töni Schifer. Schulz will in Zusammenarbeit mit einem international agierenden Musikverlag versuchen, wieder Musiker von Rang ins Villinger Studio zu holen und freute sich, dass mit Schifer ein kompetenter und engagierter Mitstreiter in Sachen MPS-Studio nun als Vorsitzender des neugegründeten Fördervereins MPS-Studio gewonnen werden konnte.

Nicht nur Tonaufnahmen seien geplant, sondern auch Musikveranstaltungen, Ausstellungen und andere Aktivitäten, die die Bedeutung des denkmalgeschützten Ton­studios über die Grenzen der Stadt herausstellen sollen", erklärt Schulz. Dabei sei bereits ein Kreis von engagierten Mitstreitern gefunden worden, die ebenfalls an der soliden Weiterentwicklung des MPS-Studios großes Interesse haben. Zudem seien die Trossinger Musikhochschule und die Stadt Villingen-Schwenningen als projektbezogene Ansprechpartner mit dabei.

Gegenstände verschwunden

Als besonders bedauerlich stellten Schulz und Schifer heraus, dass in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Gegenstände des Denkmalschutzbestandes aus dem Tonstudio an der Richthofenstrae verschwunden sind, wodurch dem Kulturdenkmal großer Schaden entstanden sei. Dieses Thema soll in den kommenden Monaten ebenfalls aufgearbeitet werden. Als wichtig werde erstmal angesehen, so Schulz, dass der noch vorhandene Bestand gesichert wird.