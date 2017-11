Villingen-Schwenningen Viele Hürden vor Einzug in Bürkvilla

VS-Schwenningen. Die Zeit drängt, denn schließlich will und muss die Agentur noch in diesem Jahr in die im Sommer gekaufte Bürkvilla einziehen. Doch beim Blick hinter die Fassade des Gebäudes sieht es noch nicht nach baldigem Einzug aus. Dass der Zeitplan bislang nicht eingehalten werden konnte, liegt laut den drei Geschäftsführern und Hauseigentümern an den langen Wartezeiten auf Genehmigungen von Behörden.

Für die drei Unternehmer war es schon vor dem Kauf im Juli kein Geheimnis, dass der Denkmalschutz bei der Renovierung der Bürkvilla eine große Rolle spielen würde. Dennoch werden sie immer wieder überrascht, wie sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten zugeben müssen. "Es ist manchmal schwer für uns zu verstehen, weshalb vor allem Entscheidungen von Behörden so lange dauern", sagt Tobias Höhl. "Insbesondere dann, wenn anschließend ohne Beanstandung das Okay kommt", ergänzt Dominik Seger. Eines dieser Hindernisse ist der rote Teppichboden, der erst in diesen Tagen herausgerissen wird. "Es vergingen zahlreiche Treffen und es gab viel Schriftverkehr mit der Unteren Denkmalschutzbehörde, bevor die übergeordnete Behörde in Freiburg letztlich unser Vorhaben genehmigte", erklärt Ralf Pfeifer. Eine Genehmigung, die im Übrigen gar nicht notwendig gewesen sei, weil der Teppichboden nicht unter den Denkmalschutz falle. "Wir sind schon vor dem Kauf in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt gewesen und wollen ja auch alles korrekt machen", sagt Seger. Aber gerade in diesen Fällen frage sich das Trio im Nachhinein schon, ob sie manchmal nicht zu vorsichtig sind.

Villa wird gewerblich und privat genutzt